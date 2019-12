© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Leicester del 26 dicembre: "La sfida di FA Cup contro l'Everton di Ancelotti? Non potrei essere più lontano da quella partita. Nel mezzo ci saranno altre 3 sfide, non posso proprio pensarci. Ho visto che ieri Carlo ne ha parlato e ha rimarcato il suo personale record contro il Liverpool, va bene così. Lui mi piace tanto... In questo mondo è difficile avere degli amici, ma la nostra relazione ha sempre avuto qualcosa di speciale. Gli auguro buona fortuna".