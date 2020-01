Liverpool, Klopp annuncia l'esordio di Minamino contro Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Liverpool-Sheffield United chiuderà il quadro del 21° turno di Premier League. Il tecnico dei reds, Jurgen Klopp ha parlato di Takumi Minamino, acquistato dal Salisburgo: "In questa partita non possiamo schierarlo. Ma pensiamo di farlo dalla prossima gara (domenica, nel derby con l'Everton in FA Cup, ndr). Nella giornata di ieri ha svolto una sessione di allenamento leggera, Si è divertito molto e i ragazzi sono stati incredibili con lui. Soprattutto lo sono stati Sadio e Naby visto il loro passato al Salisburgo".