Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine del successo per 1-0 sul campo dello Sheffield United. Una vittoria, quella ottenuta a "Bramall Lane", che lancia i Reds a quota 21 punti in classifica (punteggio pieno dopo sette gare di Premier League): "Nel primo tempo abbiamo avuto due immense occasioni che di solito riusciamo a sfruttare a dovere. Nella seconda frazione, invece, Salah si è trovato davanti al portiere ma non ce l'ha fatta a superarlo. Avremmo potuto fare meglio, ma bisogna dare merito ai nostri avversari: giocare in un contesto del genere, con un pubblico così caldo, non è facile. Non si possono vincere tutte le partite allo stesso modo", ha commentato il tecnico tedesco.