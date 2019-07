Liverpool, Klopp: "Brewster grande talento, avrà un ruolo importante"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp ha parlato del giovane Rhian Brewster, giovane giocatore molto talentuoso del settore giovanile del Liverpool che lo scorso anno è stato bloccato da un brutto infortunio alla caviglia: "Rhian è davvero un grande talento. Non vediamo l'ora di vederlo in allenamento", ha detto Klopp al sito ufficiale dei Reds. "Avrà un ruolo importante con noi, abbiamo programmato un ruolo importante per lui".