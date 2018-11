Liverpool, Klopp: "Buon punto con l'Arsenal ma l'arbitro ha sbagliato"

L'illusione del vantaggio poi il pareggio dell'Arsenal a rovinare i piani al Liverpool, che esce con un pareggio per 1-1 dalla sfida dell'Emirates Stadium. Al termine del match, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha commentato la partita: "Ci hanno annullato un gol che non era in fuorigioco e Van Dijk ha avuto due importanti occasioni che lui normalmente segna a occhi chiusi. Non sono contento per come abbiamo difeso nel primo tempo, non era quello che volevamo. E' un punto e ce lo prendiamo, un punto contro l'Arsenal è sempre un buon risultato ma avremmo potuto vincere", riporta express.co. L'allenatore del Liverpool torna sulla rete annullata: "C'è una sola persona che può rispondere ed è il guardalinee. Questo è il calcio, ma io penso abbia sbagliato a valutare la posizione di offside. Non si può cambiare la decisione e abbiamo fatto più errori noi che l'arbitro".