Liverpool, Klopp: "Champions? Soldi non sono tutto. Inghilterra super"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la finale di Champions contro il Tottenham c'è ancora tempo. Prima il Liverpool di Jurgen Klopp affronterà il Wolverhampton nell'ultima sfida stagionale di campionato che deciderà chi fra i Red e il Manchester City si porterà a casa il titolo di Premier. Queste le parole di Klopp in conferenza stampa: "Per me con la finale di Champions non è cambiato nulla, solo che saremo lì. Ho ricevuto milioni di messaggi, ma nessuno mi parlava della partita di questo fine settimana. Giochiamo contro il Wolves e siamo concentrati su quello, cosa che comunque non toglie meriti a ciò che abbiamo fatto contro il Barcellona. Sicuramente quello è stato uno dei migliori momenti della storia del calcio, non solo per il Liverpool. Ora però pensiamo alla prossima gara e affrontiamola con fiducia (il Liverpool è un punto sotto il City ad una giornata dal termine, ndr)".

La finale di Champions? "Le persone parlano troppo dei soldi. Ma non c'è solo quello, basta vedere a come il Tottenham ha vissuto l'ultima estate (per gli Spurs zero acquisti sul mercato, ndr). Siamo arrivati in finale perché lo volevamo, era il nostro desiderio, anche se in molti si sarebbero aspettati una sfida fra Barcellona e Manchester City".

Quattro inglesi nelle finali europee? "In Europa League c'erano squadre molto forti come Valencia e Napoli, rose che non sono inferiori alle nostre. Non è una cosa che succede molto spesso, ma questo è stato un grande anno per l'Inghilterra".