Liverpool, Klopp: "Che fatica... I nostri errori hanno dato forza al Genk"

Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la vittoria di misura in Champions League contro il Genk:

"Abbiamo vinto e nessuno si è infortunato - ha esordito in tono scherzoso il tecnico tedesco - ma è chiaro che è stato un successo difficile: i tre davanti non avevano mai giocato insieme. Non abbiamo concluso le situazioni nei modi in cui avremmo dovuto. In questo modo la partita è rimasta aperta, e abbiamo dato loro un sacco di energia. Eravamo i favoriti, si è fatta più difficile dopo il primo tempo ma possiamo riposarci al meglio domani, e poi prepareremo la sfida contro il Manchester City".