Liverpool, Klopp chiude su Coutinho: "Quest'anno non possiamo"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di ESPN e tra i tanti temi trattati l'allenatore tedesco ha parlato anche del mercato in entrata dei reds: "Coutinho? Mi piace, ma quest'anno non possiamo prenderlo". Tutto chiuso almeno per il momento, il brasiliano non tornerà in Inghilterra. Ma attenzione al caso Neymar, che potrebbe creare un effetto domino all'interno del club catalano.