© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, analizza così la vittoria per 3-1 in casa del Southampton: “C’è gente che vuole vederci come il Manchester City, ma noi giochiamo a modo nostro ed è un bel modo. E finora abbiamo raccolto 82 punti. Quella di oggi è una vittoria importante, frutto di una buona organizzazione e di una pressione continua. La svolta? Henderson e Milner sono entrati bene in partita, hanno trainato tutta la squadra”.

Sulla stagione: “E’ un po’ complicata per tutti, c’è necessità di fare 75 punti per andare in Champions e intorno ai 90 per vincere il campionato. Siamo in gara ed è fantastico”.