Liverpool, Klopp: "City favorito, noi dobbiamo cercare di confermarci"

In conferenza stampa Jurgen Klopp ha parlato della sfida contro il Manchester City che domani metterà in palio il Community Shield e poi ancora la Premier League: "Ho battuto Guardiola in Supercoppa di Germania ma negli ultimi tempi Pep ha vinto il campionato. E' un match e come in tutti i match cercheremo di vincere. Dobbiamo cercare di prendere fiducia e imparare da ogni gara, dobbiamo essere pronti. Questo è abbastanza dal punto di vista della motivazione. City favorito? Ha vinto il campionato due volte di fila, questo è uno dei motivi. Per noi, è stato il primo anno a questo livello e dobbiamo dimostrare di poterci restare a questo livello".