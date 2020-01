© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha così commentato, in conferenza stampa, il successo per 2-0 ottenuto sullo Sheffield United: "Stasera non siamo scesi in campo con l'obiettivo di allungare la nostra imbattibilità in campionato, ma ovviamente siamo contenti di aver vinto e di aver mantenuto attiva questa striscia di risultati utili. Abbiamo controllato il gioco e fatto tantissimo possesso palla, sapevamo di non poter dare tanto spettacolo contro una squadra come lo Sheffield. Sono molto contento ed orgoglioso dei miei ragazzi perché sono stati bravi a non dare per scontata questa partita; abbiamo alternato calma e vivacità nel modo migliore, gestendo al meglio le ripartenze. I due gol segnati? Eccezionali".