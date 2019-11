© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Match ad Anfield per il Liverpool nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In Inghilterra sbarca il Genk e il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha analizzato il match in conferenza stampa: "Il nostro obiettivo per domani è solo uno: vincere. Il gruppo di cui facciamo parte è ancora molto aperto e non dobbiamo lasciare punti per strada. La sfida col City nel prossimo turno di Premier League una distrazione? Assolutamente no. Il VAR? Penso che sia possibile migliorare ancora. Anche in Germania nel primo anno di utilizzo ci sono stati dei problemi ma le cose stanno migliorando. Sarà così anche in Inghilterra e sono convinto che i confronti fra le società e i direttori di gara saranno importanti. Il nostro calendario è fitto di impegni ma se potremo aiutare tutto il sistema a migliorare non ci tireremo indietro"