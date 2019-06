Liverpool, Klopp: "Dobbiamo spendere tanto sul mercato per rinforzarci"

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool non ha ancora ufficialmente alcun acquisto in questa sessione estiva di mercato ma Jurgen Klopp è certo che i Reds spenderanno molto: "Il Liverpool è un club ambizioso e se non spenderemo tanto denaro quanto gli altri non saremo in grado di competere. Tutti stanno spendendo molti soldi, quindi dobbiamo fare lo stesso".