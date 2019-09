Liverpool, Klopp dopo la vittoria: "Siamo partiti male, ma gol bellissimi"

© foto di Imago/Image Sport

Una vittoria per preparare il suo Liverpool alla sfida europea contro il Napoli. Jurgen Klopp commenta così il 3-1 rifilato, con qualche difficoltà, al Newcastle: "Abbiamo giocato l'inizio di primo tempo che loro volevano giocassi, e questo non ha senso. Abbiamo giocato il loro ritmo, hanno segnato un gol meraviglioso. Dopo 25 minuti siamo riusciti a cambiare le cose, anche noi abbiamo segnato gol meravigliosi. Bobby (Firmino, ndr) era in ottima forma. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto bene".

Aver subito un gol ha svegliato i giocatori?

"Vorrei dire di sì, ma non l'ho visto nell'immediato. Passavano troppo la palla, invece devi sfruttare le occasioni che crei. Devi accelerare e poi siamo riusciti a farlo, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Ma la partita è rimasta aperta fino alla fine, perciò sono contento. Magari non troppo di come abbiamo subito il gol".

Terzo gol bellissimo.

"Sì, ma abbiamo avuto l'occasione di farne anche di più belli. Certo, è stato bellissimo. Però il secondo gol è stato davvero un colpo brillante".