Liverpool, Klopp e il ko a Napoli: "Vidi la gara col custode del S.Paolo"

Jurgen Klopp ricorda il suo precedente al San Paolo. Nel settembre 2013, il suo Borussia Dortmund perse 2-1 rimediando inoltre un'espulsione a gara in corso. Il tecnico del Liverpool, oggi in conferenza, ha risposto a chi gli ha chiesto di quella gara.

Nel 2013 fu espulso a gara in corso. Stavolta vedrà il secondo tempo dalla panchina? "Sì, ricordo la panchina, la vidi col custode dello stadio nella ripresa, spero sia ancora qui. Lui non parlava inglese o tedesco, io non parlavo italiano ma fu un'esperienza interessante. Mi portò due giornate di squalifica, ma molto è cambiato da allora, mi è servita da lezione. Successivamente finì in tribuna e non fu una buona idea perché i tifosi del Napoli non mi dicevano di certo belle cose e, allora, finì col custode".