Liverpool, Klopp: "E' stata una vittoria di passione, cuore e desiderio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non nasconde la soddisfazione Jurgen Klopp al termine di 90 minuti combattuti in cui il Liverpool ha strappato una preziosa vittoria ai danni del Newcastle, portandosi momentaneamente in testa alla classifica.

"Questa è stata una vittoria di passione, cuore e desiderio assoluto.

È il destino. Se saremo campioni succederà, ma questi ragazzi continuano ad impegnarsi e impegnarsi. Come puoi soffrire la pressione quando fai del tuo meglio? I nostri 94 punti? È incredibile!"