Liverpool, Klopp elogia Sarri: "Mi ha fatto dire Wow. Un grande manager"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp esalta senza mezzi termini Maurizio Sarri. E lo fa nella conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Liverpool e Chelsea in Coppa di Lega: "La Carabao Cup è una competizione che ci piace, credo di averlo dimostrato nel mio primo anno qua. Sarà una gara interessante in un Anfield esaurito. Formazione? L'unico ruolo che posso confermarvi è il portiere. Giocherà Mignolet. Per il resto dovrete aspettare, ma credetemi: sarà una buona squadra. Vincere le quattro competizioni stagionali? Onestamente non credo sia possibile. Credo che nessuno ci sia mai riuscito. Il Chelsea di Sarri? Il più grande cambiamento in poco tempo che io abbia mai visto. Wow! Vedo uno stile completamente diverso, che grande manager che è Sarri! Lo dico con onestà. Sono un suo fan sin dai tempi di Napoli, fa un calcio eccezionale e ora lo ha portato qua con una pre-season molto complicata. Le persone parlano del City per la vittoria della Premier, ma io non mi dimenticherei del Chelsea. Le condizioni di Lovren? Sembra stare bene, si è allenato 4 volte col gruppo, quindi credo sia pronto. Le voci su Gotze? Non vorrei parlarne in una conferenza stampa in Inghilterra prima della gara contro il Chelsea. Se vorrò parlare con Mario gli telefonerò".