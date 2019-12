© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha commentato così la vittoria per 0-2 in casa del Salisburgo che certifica la vittoria del girone E di Champions. Queste le sue parole riportate sul sito ufficiale della UEFA:

"È stata una partita difficile ma ci eravamo dentro, è questo quello che adoro della mia squadra. Mi piace la mentalità e l'atteggiamento con cui siamo venuti qui. Saremmo potuti arrivare da campioni in carica e sottovalutare la situazione. Ho molto rispetto per quello che sta facendo il Salisburgo, lo abbiamo visto all'andata, contro il Genk e contro il Napoli. Nel primo tempo ha giocato con tanta intensità, mentre nella ripresa non è riuscito a mantenerla".