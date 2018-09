Liverpool, Klopp: "Giocato con cuore e con organizzazione"

© foto di Imago/Image Sport

Al termine del match vito contro il PSG, il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa: "Tutto è andato abbastanza bene. Devi essere incredibilmente coraggioso di fronte a una squadra come Parigi. Dovevamo correre come pazzi. Abbiamo giocato con il cuore e con una fantastica organizzazione".