Liverpool, Klopp: "Gol irregolare. L'arbitro l'ha scoperto all'intervallo"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato dopo il pareggio contro il West Ham di ieri sera, un 1-1 viziato da un gol dei Reds nato da un chiaro fuorigioco non fischiato dall'arbitro: "Abbiamo segnato un gol in fuorigioco, l'arbitro deve averlo scoperto durante l'intervallo e il secondo tempo si può spiegare solo così, ci sono state tante decisioni strane. Non decisive, ma ha comunque interrotto il ritmo della partita. E' normale, se commetto un errore nella prima frazione non posso infierire nella ripresa. Il risultato secondo me è comunque giusto".