Liverpool, Klopp: "Grande prova nella ripresa. Meritavamo il pareggio"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza dopo il k.o. ai rigori contro il Manchester City nella finale del Community Shield: "La nostra è stata una grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Ho parlato con De Bruyne al termine del match e ci siamo detti che noi, come loro, non sappiamo realmente a che punto siamo. Il pareggio era il minimo che meritassimo. Entrambe le squadre hanno avuto una pre-season molto simile. Nel primo tempo avremmo potuto fare meglio, ma abbiamo comunque avuto delle occasioni. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, volevamo fortemente il pareggio e siamo stati anche un po' fortunati. Faccio i miei complimenti al City".