Liverpool, Klopp: "Grande reazione dopo brutti risultati: prestazione eccezionale"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp dopo il 3-0 rifilato al Bournemouth si è detto soddisfatto del ritorno alla vittoria della squadra: "Non eravamo contenti delle prestazioni dei precedenti due match e abbiamo faticato un po' sui calci piazzati, c'erano molte cose che dovevamo migliorare. Abbiamo avuto infortuni e giocatori in forma che si sono ammalati durante la notte il giorno prima di una partita. Abbiamo grandi aspettative e oggi abbiamo vinto in maniera impressionante, abbiamo fatto una prestazione eccezionale, il gol numero tre era di livello mondiale. Volevamo mostrare una reazione: non è solo un lavoro da svolgere, ma serviva anche una prestazione convincente".