© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Barcellona: “E’ veramente speciale questa notte per noi. Ho vissuto già notti speciali nel calcio in vita mia ma questa sera è diverso. Se mi avessero chiesto prima della partita un’opinione avrei detto che ci sarebbero state poche poche possibilità. L’ho detto anche ai ragazzi che segnare quattro gol era complicato ma che solo perché erano loro ce l’avrebbero potuta fare. E’ quello che è successo. Hanno mostrato un grande carattere insieme ad un calco spettacolare. E’ difficile da credere, strano e speciale. Guardavo negli occhi i ragazzi e loro non riuscivano neanche a sorridere perchè significava tanto per loro e per la gente qui allo stadio. Giocavamo senza Salah e Firmino al Barcellona e a loro bastava un gol. Giocare in questo modo è di altissimo livello”.