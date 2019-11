Liverpool, Klopp: "Il brutto infortunio di Fabinho è una pessima notizia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool reduce dal pareggio contro il Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brighton. "L'infortunio di Fabinho è una notizia pessima. Credo che non ci sarà per Natale, è un problema e dobbiamo trovare le soluzione. Possiamo giocare senza di lui ma è una pessima notizia. Il Brighton? Sono cresciuti e sono una squadra interessante. Giocano bene, tengono palla, li respetto. Hanno avuto una settimana intera per prepararsi, sono certo che verranno qui per fare punti. Potter sta facendo un lavoro fantastico. Keita? No, è ok, stanno tutti bene dopo Napoli eccezion fatta per Fabinho. Il momento? Non penso alle 12 vittorie su 13 gare, solo al 100% al Brighton".