Keita out e Firmino verso il recupero. Nel corso della conferenza stampa odierna, Jurgen Klopp, ha fatto il punto su presenti e assenti in vista della finale di sabato sera a Madrid. "Per Keita non ci sono possibilità di recupero, anche se sta procedendo bene. Firmino invece si è allenato e anche domani sarà col gruppo. Vedremo come reagirà, ma sono certo che starà bene per sabato".