Liverpool, Klopp: "La Premier non è decisa, lotteremo fino all'ultimo"

Tre partite alla fine della Premier League e la lotta per il titolo è ancora aperta, anche se il Manchester City ha posto una seria ipoteca sul successo finale grazie ai tre punti conquistati ieri nel derby. Jurgen Klopp ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Huddersfield del duello con la squadra di Guardiola: "Entrambe le formazioni stanno disputando una stagione eccezionale. Dobbiamo pensare alla prossima partita e sperare che cambi qualcosa in testa alla classifica. Siamo tutti concentrati, nessuno ha intenzione di mollare. Ho visto la partita di ieri con mia moglie e alcuni amici, non ero nervoso. È successo quello che mi aspettavo: lo United ha giocato un buon primo tempo ma non è riuscito a tenere lo stesso ritmo per 90 minuti. Non sono sorpreso della vittoria del City, ero quasi sicuro che avrebbero vinto a meno che non ci fosse stato un episodio. Il titolo, comunque, non è ancora stato assegnato e probabilmente si deciderà tutto all'ultima giornata. Pensiamo a vincerle tutte".