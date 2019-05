Liverpool, Klopp: "La qualità in Premier aumenterà ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sports alla vigilia dell'ultima gara di campionato, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha ammesso che si aspetta una crescita delle altre squadre nel prossimo anno: "Cosa possiamo dire del City? Probabilmente non faranno peggio il prossimo anno, è chiaro, e noi non saremo peggio, ma gli altri reagiranno tutti. La principale differenza tra noi, il City e le altre quattro squadre non è stata la qualità, ma la continuità. La continuità è qualcosa su cui puoi lavorare e la qualità aumenterà negli altri club, sarà così.Dobbiamo davvero assicurarci di rimanere in pista e fare le cose giuste ancora e allora avremo un futuro molto positivo".