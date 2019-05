Liverpool, Klopp: "Loro hanno segnato, noi no. Così è il calcio"

© foto di Imago/Image Sport

Al termine del match perso contro il Barcellona interviene, in sala stampa, l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp. Queste le sue parole: "Il calcio è così, si tratta di segnare gol. Loro ne hanno fatti tre, noi nessuno. La nostra prestazione, però, è stata buona, i ragazzi hanno giocato una gran partita, non sono felice del risultato, ma, ripeto, è il calcio. Dobbiamo accettarlo e prepararci per il ritorno".