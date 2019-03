© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai microfni di Sky Sports in vista della super sfida di domenica con il Tottenham: "È il perido della stagione dove arrivano i risultati definitivi. Dobbiamo fare il grande salto per andare piu lontano possibile. Abbiamo avuto un periodo lungo per preparare questo finale, siamo pronti. I giocatori stanno bene, è un periodo molto eccitante per noi. Io sono sempre molto positivo, non so come andrà a finire: affrontiamo il Tottenham, una grandissima squadra. Non sarà facile, ma noi vogliamo vincere e poi passare il turno in Champions League. Adesso è arrivato il momento decisivo, la pressione sale settimana dopo settimana. Anfield sta aspettando questo titolo. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma noi vogliamo lottare con tutto quello che abbiamo per vincere il titolo. Il Tottenham? Mi aspetto una squadra fortissima, adesso hanno anche la carica del nuovo stadio. È una gioia vederli giocare a calcio, sfruttano sempre le occasioni che hanno a disposizione. Sarà dura affrontarli".