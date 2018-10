Liverpool, Klopp: "Male sul gol subito ma è servito per chiudere la gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 4-1 rifilato al Cardiff, Jurgen Klopp ha ammesso di non essere contento del gol subito dal suo Liverpool ma ha sottolineato anche che è stato utile per chiudere la gara: "Se non sei paziente contro il Cardiff, non troverai spazio, non te lo concedono, nelle zone decisive è abbastanza difficile, la partenza è stata buona, abbiamo segnato e avuto delle occasioni. Ai ragazzi non piace subire gol, a me non piace, ma il gol è stato utile perché sul il 2-1 Cardiff ha iniziato a crederci e abbiamo usato lo spazio che ci ha lasciato per segnare altri due gol. E' difficile giocare mercoledì e sabato ma abbiamo vinto entrambe le gare".