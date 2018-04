Liverpool, Klopp: "Man City? E' possibile battere anche i migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City: "Joel Matip rimarrà fuori per il resto della stagione, si tratta di un infortunio serio. Anche Adam Lallana ha un problema a una coscia che lo costringerà a saltare la partita. Emre Can è in dubbio, spero di recuperarlo ma non so ancora. Sicuri assenti Ragnar Klavan e Joe Gomez. Il Man City ha già vinto la Premier League, a noi il dovere di lottare per il secondo posto. Avremo solo due giorni per prepararci al derby contro l'Everton nel weekend, ma a questa partita teniamo tantissimo. Matip è un giocatore importante ed è un peccato si sia fatto male. Non credeva fosse un infortunio così grave, purtroppo ora non gli rimane che rimettersi in sesto. L'infortunio di Ragnar è meno serio, ma domani non possiamo permetterci di rischiarlo. Battere il City è difficilissimo. Volevamo andare il più avanti possibile ed è quindi normale dover affrontare le migliori squadre al mondo. Il City ha grandissima fiducia nei suoi mezzi, ma anche noi stiamo bene. Non ho mai battuto personalmente Pep Guardiola, è sempre stata la mia squadra a farlo. È possibile battere anche i migliori, ma bisogna lavorare duramente e con intelligenza. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, e i ragazzi sono pronti a scrivere un altro capitolo importante. Siamo determinati a dare il massimo".