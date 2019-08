Liverpool, Klopp: “Mané arrabbiato con Salah? Chiariti nello spogliatoio”

© foto di Imago/Image Sport

Ha fatto discutere l’inquietudine di Mané al momento della sostituzione a pochi minuti dal triplice di Burnley-Liverpool, a risultato già ampiamente acquisito per i Reds. Al triplice fischio, Jurgen Klopp ha spiegato: “Qualcosa non è andato come avrebbe voluto, ma non si è di certo arrabbiato per la sostituzione. Ce l’aveva con Salah per i mancati assist? Sì, ma è una cosa che come sempre abbiamo chiarito all’interno dello spogliatoio. Salah tra gli attaccanti è quello che fa più assist e anche stasera ne ha fatto uno a Firmino”.