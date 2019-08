© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Norwich, partita d'esordio di Premer League: "A parte i lungodegenti, tutti sono a disposizione. Mercato? Abbiamo valutato le opzioni ma se non facciamo operazioni è perché non ci sono opzioni che fanno al caso nostro. Non faremo acquisti tanto per comprare. Non ha senso".