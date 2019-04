Liverpool, Klopp: "Messi il migliore di sempre. Ma noi vogliamo la finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Barcellona, gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League:

Come sta Firmino? "Bene. Se sarà al 100% potrebbe giocare. Oggi si è allenato, domani deciderò".

La risposta sul Camp Nou che non è un tempio del calcio? "Non capisco qual è la domanda... forse avete interpretato male la mia risposta. Ho detto mille cose positive sul Barcellona e tutti vi siete concentrati su questa risposta... Mi piace il Barça e il suo stadio, ma penso solo a far bene domani e penso che siamo in grado di riuscirci. Abbiamo già giocato in grandi stadi contro grandi rivali".

Se penso di poter vincere a Barcellona? "Non sarebbe una cosa assurda... ma anche un pareggio mi andrebbe bene, anche se ovviamente punto al massimo. La Real Sociedad e il Levante hanno fatto bene qua, perché non possiamo farlo anche noi?".

Il Liverpool può vincere la Champions e la Premier? "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo chance di vittoria in due competizioni, ma non siamo a Las Vegas. Non so dove abbiamo più possibilità, ora penso solo a vincere domani col Barcellona".

Cosa penso di Messi? "Se faccio una top5 dei migliori di sempre, al numero 1 metto Messi. E' il migliore di sempre. A inizio anno ha detto che voleva riportare la Champions a Barcellona e per me è suonato come una minaccia. Ma ovviamente anche noi vogliamo la finale".