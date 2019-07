© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Asensio nel 4-3-3 di Jurgen Klopp? Al momento sono soltanto indiscrezioni di mercato, ma secondo quanto riportato dal portale El Desmarque il giocatore piace molto al manager tedesco del Liverpool. Le cifre richieste sono molto alte, anche perché il Real Madrid, nonostante la necessità di cedere diversi elementi in esubero, non vuole privarsi del calciatore spagnolo. Al momento le merengues chiedono 74 milioni di euro per poter convincere il club spagnolo a sedersi al tavolo delle trattative.