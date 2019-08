Liverpool, Klopp: "Milner out? Infortunio non grave, col Norwich ci sarà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Milner ha saltato la gara valida per il Community Shield per un infortunio ma Jurgen Klopp spera di recuperarlo per la prima partita di Premier League in programma venerdì sera: "Ha subito una lieve lesione muscolare. Direi che probabilmente si allenerà domani, anche se non sono sicuro al 100%. Per oggi non ha giocati, ma credo che almeno martedì potrà allenarsi".