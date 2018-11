Liverpool, Klopp: "Mitrovic eccezionale ma abbiamo fatto davvero bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo arrivato contro il Fulham, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha detto: "In pochi momenti abbiamo sofferto. Siamo rimasti sorpresi dalla loro formazione. Era chiaro il loro approccio. Mitrovic è stato eccezionale, ma abbiamo giocato davvero bene. Sono completamente felice. Oltre a segnare più gol. E' stata una buona prestazione da parte nostra. Abbiamo dovuto lavorare sodo. Sul gol annullato al Fulham? L'ho visto solo una volta. Era in fuorigioco? Contro l'Arsenal abbiamo segnato un gol più chiaro e non l'abbiamo avuto. Non possiamo cambiare le decisioni degli arbitri. La reazione è stata brillante da parte nostra".