Liverpool, Klopp: "Mondiale per Club? Per l'Europa è solo un peso"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della finale del Mondiale per Club contro il Flamengo. Di seguito le sue parole a margine il video con un estratto della conferenza: "Il Flamengo è stato mandato qui con l'ordine di vincere e tornare in patria da eroi, a noi hanno detto di stare a casa e giocare la Carabao Cup. E' una grande differenza che non possiamo cambiare, ma ora siamo qua e vogliamo vincere anche se sappiamo che sarà dura perché il Flamengo è un'ottima squadra, ma è ciò che dobbiamo fare. Questo torneo in Europa è visto in modo opposto rispetto al resto del mondo. Vorrei cambiare questa visione come l'ho cambiata io. Se penso che cambierà questa visione in Europa? Probabilmente no. I tifosi del Liverpool vogliono che vinciamo, ma alla maggioranza dei tifosi degli altri club interessa assai poco".