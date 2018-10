Liverpool, Klopp: "Napoli forte, ma ha perso Jorginho. Sarà difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp ha presentato la supersfida di domani contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Ancelotti è una brava persona, siamo amici. Non ci incontriamo spesso, ma la prima volta c'è stata subito chimica tra di noi. L'ho sempre ammirato, è nel calcio da più di me e ho tanto rispetto per lui. Il Napoli è forte ma ha perso un giocatore importante Jorginho, ci abbiamo giocato contro e non è per niente male. Il loro stile di gioco è leggermente diverso, ma sono forti, partono forte in contropiede, sarà molto difficile domani".