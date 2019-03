© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 4-2 rifilato al Burnley in rimonta, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha detto: "Abbiamo giocato la nostra gara: il primo gol del Burnley era probabilmente dovuto dal vento: nella maggior parte dei paesi non sarebbe stato permesso questo gol, non si può trattare il portiere così nell'area piccola. Adam Lallana non ha segnato ma è stato il migliore in campo: ha fatto una partita eccezionale. Sono completamente soddisfatto della prestazione, specialmente contro il Burnley. Nessuno si sbarazza di noi".