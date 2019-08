Liverpool, Klopp: "Non andremo a fare una vacanza a Burnley"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Burnley: "Non stiamo pianificando una vacanza, cercheremo di essere pronti per questa sfida".

Il tecnico dei Reds ha parlato anche di Alisson e del suo infortunio al polpaccio: "Quando uno sportivo professionista ha un problema muscolare ci vuole molto tempo per poter recuperare. Poi ci vuole anche del tempo per riportare il muscolo al meglio e giocare", ha dichiarato l'allenatore tedesco.