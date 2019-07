© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato del mercato dei reds, precisando che non ci saranno grossi interventi e che giocatori come Rhian Brewster e Alex Oxlade-Chamberlain vanno considerati come nuovi acquisti: "L'anno scorso non hanno giocato, per noi è come se fossero dei nuovi arrivati. Per il resto vediamo cosa faremo ma non penso che sarà la più grande finestra trasferimenti di tutti i tempi".