Liverpool, Klopp: "Non ha senso di parlare di ciò che ha detto Mourinho"

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di UEFA Super Cup: "Non sapevo che tutti si aspettassero la nostra vittoria, scherzi a parte non pensiamo alle opinioni della gente. Abbiamo visto la partita tra Manchester United e Chelsea, i blues hanno giocato una buona partita. Hanno perso Hazard, ma hanno un nuovo allenatore. È una squadra molto interessante. Lampard ha fatto giocare molto bene la sua squadra lo scorso anno".

Spazio anche al mercato e all'eventuale cessione di Lovren: "Non ho idea se Lovren lascerà il club ora è influenzato, vedremo in futuro. Se qualcuno crede che il Chelsea non sia una squadra di rilievo si sbaglia. Istanbul rappresenta un campo speciale per il Liverpool, è sempre un bel posto per giocare".

Il tecnico è intervenuto anche sulla scelta di affidare per la prima volta una finale ad un arbitro donna e alle parole di Mourinho: "Era ora avere un arbitro donna, in Germania ne ho incontrate tante. Sono felice di far parte di questo momento storico. È una decisione intelligente. Non ha senso di parlare di quello che ha detto Mourinho, è l’opinione di un manager che ha vinto tanto. La favorita è il City, noi dobbiamo lavorare per batterli".