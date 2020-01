© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match che opporrà i "Reds" allo Sheffield United: "La cosa buona è che sono solo le persone a darci già per vincitori del campionato, mentre noi non ci pensiamo. E' iniziato un anno nuovo e, dunque, una nuova sfida: rispettiamo lo Sheffield, stanno facendo un lavoro incredibile ma voglio vedere il lavoro dei miei giocatori. Potrebbero sorprenderci in contropiede, i miei ragazzi sono stati informati: dobbiamo dimostrare maggior aggressività e più fame di loro in campo".