Liverpool, Klopp: "Non so se siamo favoriti, sarà un match tirato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto ai microfoni della UEFA prima della finale contro il Tottenham: "Non so se siamo i favoriti, l'unica cosa che so è che è diversa rispetto lo scorso anno. Siamo i favoriti? Non credo, si affrontano due squadre solide, che si sono incontrate tante volte e che si conoscono bene. Sarà una partita intensa e chiusa, sarà tirata".

Firmino torna in campo.

"Sì è vero, devo dire che chi ha giocato è stato incredibile. Firmino si sta allenando da dieci giorni solo per questo, ma abbiamo altre ottime opzioni".