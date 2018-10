Liverpool, Klopp: "Non una buona gara, ci prendiamo i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo due pareggi il Liverpool è tornato alla vittoria battendo 1-0 l'Huddersfield. Dopo la gara Jurgen Klopp ha commentato così la prestazione dei Reds: "E' stata una buona partita quella dell'Huddersfield e non è stata un buona gara quella nostra. Quindi ci prendiamo solo i tre punti. Sembrava che avremmo potuto segnare in sei o sette situazioni, ma avevamo bisogno di un passaggio migliore. Abbiamo fatto un sacco di cose positive e poi l'ultimo passaggio non è stato buono".