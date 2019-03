© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha analizzato la vittoria in casa del Bayern Monaco. Ecco le sue parole ai microfoni della UEFA e riportate da Sky Sport: "Non importa chi pescheremo, ora siamo tutti contro tutti. Chiunque arriverà ai quarti lo prenderemo, aspettiamo il sorteggio. I ragazzi hanno dimostrato di amare questa competizione, mi piace vederli così. Milner? Non era in forma, aveva fatto soltanto due allenamenti, ma avete visto che partita ha giocato. Fabinho è entrato e ha giocato con due minuti di riscaldamento, si sono aiutati tutti in campo".