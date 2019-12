© foto di Insidefoto/Image Sport

Con la vittoria arrivata ai supplementari contro il Flamengo, il Liverpool si è laureato campione del mondo. "In questo momento dobbiamo riflettere su questo meraviglioso giorno per noi, per il club, per tutti coloro che ci sostengono", ha detto Jurgen Klopp dopo la gara. "E' un periodo complicato, con tante gare, ma i ragazzi partita dopo partita stanno dimostrando davvero il loro desiderio di migliorare, di vincere e io sono davvero felice. Non potevamo fare altro che regalare il primo Mondiale per Club a questo club meraviglioso. Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi", ha aggiunto il tecnico.