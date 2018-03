Liverpool, Klopp: "Ottimo Salah, ma la stagione non è ancora finita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United: "Non penso che questa gara abbia bisogno di troppe presentazioni: è una grande sfida. Dovremo essere al 100%, forse anche qualcosa in più. Salah premiato come giocatore del mese in Premier League? Riconoscimento meritato. Finora ha disputato un'ottima stagione, ma mancano ancora diverse gare al termine della stagione e spero possa continuare con questo rendimento".