Liverpool, Klopp: "Più nervoso nel 2013, bello riprovare a vincere la UCL"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League col Real Madrid, ha ricordato così la finale persa col Bayern nel 2012-2013, quando guidava il Borussia Dortmund: "Una finale di Champions è davvero qualcosa di grande. Da allenatore devi fare un sacco di cose per prepararti. Quando ci arrivai col Borussia Dortmund ero sicuramente più nervoso, giocammo una gara fantastica contro il Bayern ma perdemmo. Ci è voluto un po' per avere di nuovo questa opportunità, ma i miei ragazzi quest'anno me l'hanno ridata. Sono veramente felice. Questo gruppo di giocatori ha combattuto duramente per questo obiettivo. Lo meritano davvero e sono orgoglioso di loro".